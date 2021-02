VfB Stuttgart II gegen TSV Steinbach Haiger Al Ghaddioui und Hottmann stürzen den Tabellenführer

Gegen den Spitzenreiter aus Hessen stand beim Team von Frank Fahrenhorst unter anderem der lange Zeit verletzte Hamadi Al Ghaddioui in der Startformation – und der Angreifer aus dem VfB-Profikader setzte der Partie direkt seinen Stempel auf: In der 26. Spielminute konnte TSV-Keeper Raphael Koczor den Schuss von Mohamed Sankoh zwar noch abwehren – doch Al Ghaddioui stand goldrichtig und staubte zum 1:0 für den Aufsteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg ab. Mit diesem Resultat ging es in die Kabinen.