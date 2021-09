VfB Stuttgart II gegen TSV Schott Mainz Erster Heimsieg für VfB-Youngster – aber Coach Fahrenhorst unzufrieden

Fahrenhorst zeigt sich doch noch milde

Am Ende zeigte der Coach Fahrenhorst aber dennoch etwas milder: „Ich freue mich innerlich über die drei Punkte, weil es sich die Jungs am Ende des Tages verdient haben. Aber wir haben nicht mit dieser Konstanz und Klarheit gespielt, was eine Voraussetzung ist, um irgendwann mal in den Profibereich zu kommen“. Auch während der Partie zeigte sich der Coach engagiert an der Seitenlinie. Ab der 65. Minute sei ihm allerdings die Puste ausgegangen, sagte der VfB-Coach mit einem Augenzwinkern.