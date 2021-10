VfB Stuttgart II gegen FSV Frankfurt Philipp Förster rettet dem VfB II einen Punkt

Aus der Kabine kam der VfB mit U-19-Spieler Thomas Kastanaras für Thomas Rekdal und einiges mehr an Schwung und Aggressivität. Den Lohn gab es bereits in der 56. Minute. Profi-Leihgabe Philipp Förster, der sich nach der Pause deutlich steigerte, zog aus 17 Metern ab, der abgefälschte Ball ging zum 1:1 in Netz. Der VfB blieb zunächst am Drücker, verlor dann wieder etwas die Linie und ging kein Risiko ein. Die letzte Chance für den FSV vergab Ex-VfB-Spieler Manuel Reutter (88.), der an VfB-Keeper Nicolas Roger Glaus scheiterte. Es blieb beim gerechten Unentschieden, für den VfB unterm Strich zu wenig.