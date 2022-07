VfB Stuttgart II Der Kader nimmt finale Form an

Mittelfeld: Jonas Weik, Lukas Laupheimer, Jordan Meyer, Raul Paula, Filimon Gerezgiher, Rilind Hetemi, Jannis Boziaris, Jeremy Landu, Babis Drakas, Marco Wolf, Julian Kudala

Angriff: Alexis Tibidi, Noah Ganaus, Sven Schipplock, Kevin Grimm, Lukas Sonnenwald, Alou Kuol

Auch im Trainerteam gab es Veränderungen. So ergänzen Jan Kirchhoff (vorher VfB U15) als Co-Trainer, Max Bergemann-Gorski (vorher 1. FC Kaiserslautern U17) als Co-Trainer Analyse und Rafael Lopez als Athletiktrainer das Team rund um Cheftrainer Frank Fahrenhorst, zu dem weiterhin Thomas Walter (Torhüter), Heiko Gerber (Co-Trainer) sowie Teambetreuer Rolf Reule, Physio Gregor Ludwig, Zeugwart Jürgen Möhrle und die Ärzte Dr. Alois Hornung und Dr. Mario Bucher gehören.

Nach der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs am 11. Juni steht am darauffolgenden Mittwoch der Fototermin für die Mannschaft an. Weitere Termine im Überblick:

•13. Juli: 19 Uhr TSV Oberensingen vs. VfB U21

•16. Juli: 14 Uhr VfB U21 vs. Calcio Leinfelden-Echterdingen

•18. - 23. Juli: Trainingslager in Tauberbischofsheim

•23. Juli: 12 Uhr VfB U21 vs. Offenbacher Kickers (in Tauberbischofsheim)

•30. Juli Testspiel gegen TSG Balingen (in Klärung)

•6./7. August: Liga-Auftakt gegen Bahlinger SC (noch nicht zeitgenau angesetzt)