VfB Stuttgart II Das sind die Neuzugänge von VfB-Trainer Frank Fahrenhorst

Stuttgart - Die Laktattests hatten bereits am Dienstag und Mittwoch auf dem Programm gestanden. Am Sonntag startete der Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart II dann auf dem Platz des PSV Stuttgart in die Vorbereitung auf die am 14. August beginnende neue Saison. Trainer Frank Fahrenhorst konnte dabei auch die externen Neuzugänge begrüßen. Mit dabei waren Alou Kuol (Central Coast Miners/Australien), Sven Schipplock (Arminia Bielfeld), Dominik Nothnagel, Luca Bazzoli (beide FSV Frankfurt), Thomas Rekdal (Mainz 05 II), Enrique Pereira da Silva und Manuel Polster (beide VfL Wolfsburg U19). Ito Hiroki (Jubilo Iwata/Japan) nahm nicht am Auftakttraining teil, er trainiert derzeit genauso wie Mohamed Sankoh bei den Profis mit.