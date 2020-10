VfB Stuttgart II bei der TSG Hoffenheim II Fahrenhorst-Team feiert wichtigen Auswärtssieg

VfB II mit 15 Punkten nach elf Spielen

Richard Weil brachte den VfB II in der 62. Spielminute nach einem Eckball von Marco Pasalic in Führung. 20 Minuten später trug sich der Vorlagengeber zum 1:0 mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern selbst in die Torschützenliste ein. Für die Entscheidung sorgte schließlich Marcel Sökler in der 85. Minute.