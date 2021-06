VfB Stuttgart Identitätsklärung bei VfB-Star Silas

„Silas Wamangituka hat dem VfB kürzlich offenbart, dass er Opfer von Machenschaften seines ehemaligen Spielervermittlers geworden ist und Wamangituka nicht sein richtiger Name ist. Mit Unterstützung des VfB und seines neuen Beraters hat Silas in den vergangenen Tagen und Wochen intensiv an der Aufklärung der Situation mitgewirkt und schließlich vor wenigen Tagen offizielle Dokumente der Demokratischen Republik Kongo erhalten“, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. Der richtige Name des Spielers sei Silas Katompa Mvumpa. Es sei rund um ein Probetraining vor vier Jahren beim RSC Anderlecht zu massiver Druckausübung eines ehemaligen Beraters gekommen, woraufhin der Spieler ein weiteres Visum unter falschem Namen beantragte. Der Namen, unter dem er bis heute firmierte und zu einem der besten Stürmer der Bundesliga wurde.