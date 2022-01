VfB Stuttgart Hamadi Al Ghaddioui vor dem Absprung

Stuttgart - In der laufenden Bundesliga-Saison kommt er auf zehn Teileinsätze mit zwei Toren und zwei Torbeteiligungen – doch in der Winterpause werden sich allem Anschein nach die Wege von Hamadi Al Ghaddioui und des VfB trennen. Wie die „Bild“ berichtet, befindet sich der 31 Jahre alte Stürmer in Vertragsgesprächen mit Apollon Limassol, dem Dritten der zyprischen Liga.