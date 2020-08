Kapitänswechsel beim VfB Stuttgart Gonzalo Castro punktet mit Erfahrung

Marc Oliver Kempf muss das Amt abgeben

„Natürlich will ich sie gerne behalten. Aber im Endeffekt wird andernfalls auch kein anderer Marc Oliver Kempf auf dem Platz stehen“, das hatte der Vorgänger von Castro noch vor ein paar Tagen zur Frage gesagt, wie sehr ihm die Kapitänsbinde am Herzen liege. Nun ist die Wahl gegen den Mann gefallen, der auch aufgrund einer schweren Schulterverletzung in der Schlussphase der Vorsaison seinen Stammplatz verloren hatte.