VfB Stuttgart gegen Würzburger Kickers Sieg im Testspiel gegen Zweitligist

Weiter geht es für die Schwaben an diesem Freitag mit dem regulären Training. Über das Wochenende gibt Trainer Pellegrino Matarazzo seiner Mannschaft aller Voraussicht nach frei. In der kommenden Woche beginnt dann die Vorbereitung auf den 27. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der VfB empfängt am Ostersonntag (4. April, 15.30 Uhr, Liveticker) den SV Werder Bremen.