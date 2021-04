VfB Stuttgart gegen Werder Bremen Braucht es einen Doppelgänger von Silas Wamangituka?

Erste Gelegenheit, Zweites anzugehen, besteht an diesem Sonntag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen. Pellegrino Matarazzo macht jedoch klar, dass er keinen Wamangituka-Doppelgänger sucht. „Wir haben mehrere Spieler, die sich anbieten, und sie müssen sich jetzt mit ihren Stärken einbringen“, sagt der Trainer. Keiner muss also so schnell rennen, so durchsetzungsstark dribbeln und so treffsicher sein wie der Kongolese, der im Hinspiel beide Treffer zum 2:1-Sieg erzielte.