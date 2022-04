VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg So lässt Pellegrino Matarazzo spielen

Dass es für die Wolfsburger im Niemandsland der Tabelle drei Spieltage vor Saisonende um nicht mehr viel geht, sieht Matarazzo nicht automatisch als Vorteil für sein Team: „Manchmal ist es auch vorteilhaft, wenn der Gegner Riesendruck spürt und gehemmt wird.“ Auf die Unterstützung von den Rängen kann sich die Mannschaft in jedem Fall verlassen: Der VfB rechnet mit rund 55 000 Zuschauern. Da die Fans der Wölfe den Gästeblock nur in Teilen füllen werden, dürften fast alle anderen Plätze der Arena von VfB-Anhängern besetzt sein. Matarazzo nimmt deshalb seine Spieler in die Pflicht: „Es liegt an uns, die Fans mitzunehmen. Dann haben wir ein Brett im Rücken.“