VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg „Der große Unterschied war diesmal die Effizienz“

VfB-Akteur Philipp Förster:

„Es ist sehr bitter, dass wir nach diesem Spiel ohne Punkte dastehen. Bevor die Wolfsburger das 1:0 machen, haben wir die hundertprozentige Chance in Führung zu gehen. Dann muss ich ohne Zweifel den Ausgleich per Elfmeter machen. Das steht außer Frage. Wolfsburg hat aus seinen Chancen mehr Kapital geschlagen und war in dieser Hinsicht reifer als wir.“

VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic:

„Nach einer solchen Niederlage habe ich einen Riesen-Hals. Wir wussten, dass es schwer wird, gegen Wolfsburg Chancen herauszuspielen, haben es aber geschafft – und die Chancen dann nicht genutzt. Auf der Gegenseite steht eine abgezockte Truppe, die ihre Gelegenheiten konsequent nutzt. Wenn die Niederlage auch wehtut, so ist sie auch kein Beinbruch. Für uns gehören solche Spiele zum Lernprozess dazu.“

