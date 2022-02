VfB Stuttgart gegen VfL Bochum „Wir hätten drei Punkte verdient gehabt“

Bochum-Trainer Thomas Reis: „Ich bin sehr zufrieden, wie der Punktgewinn zustande gekommen ist. Wenn man in der Nachspielzeit das noch so mitnimmt, ist das gut. Wichtig für uns war wieder einmal zu sehen, wie die Mannschaft zusammenhält. Wir haben gut reingefunden, aber in der zweiten Halbzeit den Faden verloren. Wir hatten einen tollen Torwart, der uns im Spiel hält. Wir nehmen einen glücklich verdienten Punkt mit und ich bin froh, dass das Thema Bayern endlich ad acta ist.“

VfB-Keeper Florian Müller: „Das Unentschieden ist einfach zu wenig, es ist sehr enttäuschend und bitter. Wir müssen vorher den Sack zu machen. Wir waren die bessere Mannschaft, hätten den Sieg verdient gehabt. Doch ich bin sicher, dass wir uns von dem Tiefschlag erholen können, wir werden das Glück erarbeiten und in den nächsten Wochen Gas geben.“

Zu Mavropanos: „Er war natürlich mega-enttäuscht, es ist einfach bitter, Fehler passieren, aber wir fangen ihn wieder auf.“

Zum Elfmeterschützen Löwen, den Müller schon seit seiner Jugend kennt: „Er schießt immer in die rechte Ecke, ich hätte nicht gedacht, dass er seinen ersten Elfmeter in der Bundesliga in die andere Ecke schießt, das hat er wirklich gut gemacht.“

VfB-Sportchef Sven Mislintat: „Wir hätten den Sieg einfahren müssen, das Unentschieden müssen wir auf unsere Kappe nehmen. Es ist schon hart zu nehmen im Moment. Der Rückschlag ist ärgerlich. Mit der Spielleistung, die wir auf den Platz brachten, hätten wir drei Punkte verdient gehabt.“

.… und zum Unglücksraben Mavropanos: „Dinos hat einen Top-Charakter. Natürlich tut er mir leid, doch jetzt geht’s nicht ums Leidtun, sondern ums Wiederaufstehen. “

VfB-Ehrenspielführer Guido Buchwald: „Es gibt noch 33 Punkte zu vergeben, noch ist alles drin. Doch das Programm ist schwer. Der VfB hat gegen Hoffenheim und Gladbach in der Vorrunde vier Punkte geholt, die braucht er jetzt wieder.“

