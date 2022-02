VfB Stuttgart gegen VfL Bochum So viele Tickets sind bislang für das Heimspiel verkauft

Beim VfB Stuttgart hofft man darauf, auch die übrigen Karten für die Begegnung gegen den VfL verkaufen zu können – und so eine echte Heimspiel-Atmosphäre zu kreieren. „Zuschauer können eine sehr große Rolle spielen“, so VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo. „Es liegt an uns, die Fans mitzunehmen. Die Leute wollen einen Fight sehen – und den müssen wir ihnen bieten. Ich hoffe sehr, dass sie uns nach vorne peitschen und wir nach 90 Minuten zusammen feiern können.“