VfB Stuttgart gegen VfL Bochum So lief der Start in die Trainingswoche

Gemeinsam nahmen sie am Dienstagnachmittag die Vorbereitung auf die wichtige Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Bochum auf. Anders als Anton musste Omar Marmoush weiter passen. Der Angreifer war ebenfalls auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich nach wie vor in Quarantäne. Zumindest im Kraftraum wieder mit dabei war Sasa Kalajdzic. Der Stürmer laboriert noch an den Folgen eines Blutergusses in der Wade. Noch ist nicht sicher, ob er am Samstag wieder mit von der Partie sein kann.