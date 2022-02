VfB Stuttgart gegen VfL Bochum Schafft es Sasa Kalajdzic in die Startelf?

Stuttgart - Am Freitag kehrte Torjäger Sasa Kalajdzic nach seinem im vergangenen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (2:3) erlittenen Bluterguss in der Wade ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart zurück – ob es für einen Einsatz in der richtungsweisenden Partie gegen den VfL Bochum an diesem Samstag (15.30 Uhr) reicht, ist offen. „Wir müssen schauen, ob seine Wade reagiert“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo – sollte Kalajdzic ausfallen oder auf der Ersatzbank Platz nehmen, rückt wohl Neuzugang Tiago Tomas wie in der Partie bei Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag (2:4) ins Angriffszentrum.