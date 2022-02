VfB Stuttgart gegen VfL Bochum Der VfB spielt vor bis zu 25 000 Fans gegen den VfL Bochum

Bereits am Samstag kann der VfB eben diese 25 000 Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena begrüßen. Die 10 000 ursprünglich zum verkauf stehenden Karten waren bereits vergriffen, nun befinden sich 15 000 weitere in unterschiedlichen Kategorien im freien Verkauf. Ab dem 20. März könnte die erlaubte Kapazität weiter steigen. Möglich macht diese schnellere Teilöffnung bereits am kommenden Samstag eine Sondergenehmigung durch die Stuttgarter Ämter in Abstimmung mit dem Sozialministerium.