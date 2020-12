VfB Stuttgart gegen Union Berlin „Haben uns reingekämpft und den Punkt verdient“

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat sich nach einem 0:2-Rückstand gegen den 1. FC Union Berlin in die Partie zurückgekämpft und schlussendlich durch zwei späte Tore von Sasa Kalajdzic in der 85. und 90. Minute noch ein 2:2 geholt. Das Team von Pellegrino Matarazzo hat nach zwölf Spieltagen in der Fußball-Bundesliga nunmehr 18 Punkte auf der Habenseite.