VfB Stuttgart gegen Union Berlin Das ist der Plan von Trainer Pellegrino Matarazzo

Stuttgart - Pellegrino Matarazzo weiß, wer da an diesem Spieltag auf den VfB Stuttgart zukommt – es sind die Eisernen aus Berlin, die seit ihrem Aufstieg im Sommer 2019 die Liga aufmischen und sich dann von ihrer zweiten Erstliga-Saison an in oberen Tabellenregionen etabliert haben. „Union Berlin ist ein unangenehmer Gegner für alle Clubs und auch für uns, sie haben nur ein Spiel in dieser Saison verloren“, sagte Matarazzo also vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (17.30 Uhr). Und weiter: „Die Stürmer Taiwo Awoniyi und Max Kruse ergänzen sich gut, das Konterspiel ist stark. Wir werden aber alles dafür tun, um uns auf unsere Stärken zu fokussieren und die Energie aus den letzten beiden Spielen mitzunehmen.“