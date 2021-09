VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim So ist der VfB in die Trainingswoche gestartet

Neben den Langzeitverletzten Silas Katompa Mvumpa, Sasa Kalajdzic und Lilian Egloff fehlten weiter Momo Cissé und Philipp Förster. Dem Mittelfeldspieler machen nach wie vor Probleme mit der Brustmuskulatur zu schaffen. Dafür konnte Neuzugang Wahid Faghir nach muskulären Problemen wieder vollumfänglich trainieren. Ein Einsatz schon am Samstag erscheint aber unwahrscheinlich. Konstantinos Mavropanos, der bei der Nullnummer in Bochum viel einstecken musste, legte am Dienstag eine individuelle Trainingseinheit im Kraftraum ein.