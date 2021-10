VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim So dürften die Weiß-Roten ins Derby gehen

Stuttgart - Chris Führich bietet sich als neue Option für die Startelf des VfB Stuttgart an. Zuletzt hat der lange verletzte Offensivspieler bei seinem Pflichtspieldebüt für den Fußball-Bundesligisten in Bochum nach seiner Einwechslung 45 Minuten lang überzeugt. „Und wenn ein Spieler 60 Minuten lang spielen kann, dann ist er für mich auch ein Kandidat für die Anfangsformation“, sagt der Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim.