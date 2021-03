VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim Sasa Kalajdzic ist einsatzbereit

Jetzt sind Fünft- und Sechstklässler an der Reihe

Marbacher Testoffensive geht weiter

Marbach – Fünft- und Sechstklässler, die am Montag in den Präsenzunterricht zurückkehren, können sich in Marbach kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. In anderen Kommunen steht das Thema auf dem Plan, wird aber derzeit noch nicht umgesetzt.