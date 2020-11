VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim Fans feiern und bangen: „Gonzalez mehr wert als die Daimler-Anteile“

Sinsheim - Mit einer bemerkenswerten Willensleistung hat der VfB Stuttgart ein Unentschieden gegen die TSG 1899 Hoffenheim errungen. Die Schwaben entrissen den Kraichgauern den Sieg in der Nachspielzeit: Die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo kam am Samstag gegen den Landesrivalen in der Fußball-Bundesliga zu einem 3:3 (1:2). Doch in der Freude über das Last-Minute-Unentschieden mischt sich bei den VfB-Anhängern im Kurznachrichtendienst Twitter auch Sorge wegen der Verletzung von Stürmer-Star Nicolas Gonzalez: