VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim Diese Spieler waren für beide Vereine aktiv

Stuttgart - Seit die TSG Hoffenheim 2008 in die Fußball-Bundesliga aufstieg, gab es 21 Aufeinandertreffen zwischen der Mannschaft aus dem Kraichgau und den Jungs aus Cannstatt. Am Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker) ist es wieder so weit. Alleine durch die geografische Lage der beiden Teams ist bei diesem Duell immer eine besondere Brisanz zu spüren. Trotzdem ist bei dieser Begegnung immer noch ein weiterer Faktor mit von der Partie. Es gibt nämlich fast einen ganzen Kader an Profis, die bereits bei beiden Clubs im Bundesliga-Kader standen.