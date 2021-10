VfB Stuttgart gegen TSG 1899 Hoffenheim „Wir waren leidenschaftlich und zielstrebig“

Lesen Sie aus unserem Angebot: VfB Stuttgart glückt Befreiungsschlag

VfB-Verteidiger Marc Oliver Kempf:

„Wir haben heute das auf den Platz gebracht, was uns stark macht. Jeder hat für jeden gekämpft und wir haben von Beginn an versucht, Fußball zu spielen. Nach jedem Fehler haben wir uns direkt unterstützt, um den Fehler auszubügeln. Es ist natürlich schön, dass ich der Mannschaft mit meinem Treffer helfen konnte. Drei Tore während einer Bundesligasaison sind mir bisher auch noch nicht gelungen.“

VfB-Torschütze Roberto Massimo:

„Wir haben während der Trainingswoche gesagt, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen und diese auf den Platz bringen müssen. Das ist uns heute gelungen. Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Ich bin sehr glücklich, dass ich mein erstes Bundesligator erzielt habe. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen.“

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat:

„Wir haben uns belohnt, vor allem für die Art und Weise, wie wir mit den vergangenen Spielen umgegangen sind, in denen wir nicht gewonnen haben. Wir haben knallhart weitergearbeitet mit einer Top-Mentalität in der Mannschaft, wissend um unsere Stärken und arbeitend an den Schwächen. Das zeichnet die Mannschaft zusammen mit dem Trainer- und Betreuerteam aus. Hinzu kommt, dass das Momentum heute auf unserer Seite war, wir nicht in Rückstand geraten sind und nach dem Lattentreffer das Spiel mehr und mehr auf unsere Seite ziehen konnten. Das Tor von Dinos war Wahnsinn. Er nimmt einen guten Anlauf, geht mit vollem Willen zum Tor und erwischt den richtigen Moment. Das hat mir gut gefallen. Auch beim 3:0 war es wichtig, dass sich die jungen Spieler wie Tanguy und Roberto für das belohnen, was sie leisten.“

