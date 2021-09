VfB Stuttgart gegen TSG 1899 Hoffenheim Schockfrosten bei minus 17 Grad

DFB legt Kältegrenze bei minus 20 Grad fest

Die Kälte war dennoch das Thema des Spieltags. In Hannover mussten bei minus 13 Grad Balljungen notärztlich behandelt werden. An fast allen Spielorten, darunter Stuttgart, versagte die Rasenheizung ihren Dienst. „Ich denke, minus 20 Grad ist die Grenze, ab der nicht mehr gespielt werden kann“, wurde der damalige Schiedsrichter-Lehrwart des DFB, Eugen Strigel, zitiert. Immerhin 41 000 Fans konnte die Kälte an diesem vorweihnachtlichen Abend nichts anhaben, so viele strömten ins Stuttgarter Stadion. Respekt!