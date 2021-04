VfB Stuttgart gegen SV Werder Bremen So feiern die VfB-Profis ihren Erfolg auf Instagram

Stuttgart - 1:0 gegen Werder Bremen, zum 750. Mal konnten die Spieler des VfB Stuttgart den Platz in der Fußball-Bundesliga als Sieger verlassen. Ein schönes Gefühl nicht nur für Sportdirektor Sven Mislintat. „39 Punkte zum jetzigen Zeitpunkt der Saison fühlen sich total gut an. Meinetwegen können wir direkt nächste Woche so weiter- und die 40 Punkte vollmachen gegen Borussia Dortmund“, freut sich Sven Mislintat bereits auf das Duell mit seinem Ex-Club am Samstagabend (18.30 Uhr).