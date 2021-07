VfB Stuttgart gegen SV Darmstadt 98 Remis im Testspiel – Tanguy Coulibaly trifft

Stuttgart - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist im Testspiel gegen Zweitliga-Club SV Darmstadt 98 am Mittwoch nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen. Mittelfeldspieler Mathias Honsak brachte die Gäste vor knapp 1.000 Zuschauern im kleinen Robert-Schlienz-Stadion auf dem VfB-Clubgelände in der achten Minute in Führung.