VfB Stuttgart gegen SpVgg Greuther Fürth So feiern die VfB-Profis den Kantersieg auf Instagram

„Endlich wieder mit euch Fans in die Bundesliga starten und dazu noch drei Punkte erkämpft“, so Erik Thommy. „Danke für den Support in unserer Festung.“

Auch für Konstantinos Mavropanos ist es ein perfekter Saisonstart:

Neu-Kapitän Wataru Endo freut sich ebenfalls über die Rückkehr der Fans.

Derweil fasst sich VfB-Torhüter Florian Müller kurz: „Überragender Start!“

„Unglaublich“, befindet auch Roberto Massimo.

Borna Sosa bereitete drei Tore vor – und lässt seiner Freude freien Lauf.

„Überragender Start in die Saison“ – das Resümee von Abwehrchef Waldemar Anton.

Und auch Philipp Förster redet auf Instagram nicht lange um den heißen Brei.

„Auftakt nach Maß“ – treffender kann man diesen Samstagnachmittag auch aus Sicht vieler VfB-Fans wohl nicht zusammenfassen.

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.