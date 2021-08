VfB Stuttgart gegen SpVgg Greuther Fürth Erklärungen für den verhaltenen Fan-Zuspruch

Stuttgart war am ersten Bundesliga-Wochenende kein Einzelfall. Auch andernorts blieben die Clubs auf Karten sitzen, so in Augsburg, Wolfsburg und Mainz. Selbst Borussia Dortmund bekam seine 25 000 Karten für die Partie gegen Eintracht Frankfurt nicht ohne Weiteres an den Fan. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis sich die Anhänger an die neue Normalität gewöhnt haben. Zumindest im Fall des VfB wird sich Vieles über den sportlichen Erfolg regeln, glaubt Sven Mislintat. „Wenn wir weiter so spielen, werden bald keine Karten mehr übrig sein.“