VfB Stuttgart gegen SC Freiburg Tanguy Coulibaly vor Comeback – Lob für Sven Schipplock

Dafür könnte Rückkehrer Sven Schipplock sein Comeback für die VfB-Profis geben. Der 32-Jährige, der im Sommer von Arminia Bielefeld in die Regionalliga-Mannschaft der Schwaben gewechselt war, trainiert wegen der großen Personalnot im Sturm aktuell bei Matarazzos Team mit. „Er ist sehr aufgeschlossen, gibt Vollgas, läuft gut an, bringt seine Mentalität ein“, lobte der Coach den Routinier. Ob Schipplock und der derzeit ebenfalls zu den Profis beförderte Manuel Polster (18) am Samstag im Kader stehen, sei aber noch nicht entschieden. Der Schwabe Schipplock trug bereits von 2008 bis 2011 das VfB-Trikot.