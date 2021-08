VfB Stuttgart gegen SC Freiburg So entschuldigte sich Christian Streich bei Hamadi Al Ghaddioui

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die Einzelkritik zum Freiburg-Spiel

Nach dem Spiel kamen dann die Fragen nach Erklärungen zu diesen aus Freiburger Sicht schlimmen Minuten vor der Pause – bei seinen Antworten gab Streich dann einen echten Streich zum Besten: „Wir haben nicht gut verteidigt, aber fragen Sie mal den VfB zu seinen drei Gegentoren, da sagen sie auch, sie haben nicht gut verteidigt.“ Und weiter: „Es passieren halt Fehler, der Gegner hat Qualität – und kurz vor der Pause war der Gegner halt besser als wir, und deshalb haben wir zwei Tore kassiert.“

So oder so ähnlich muss es wohl gewesen sein – am Ende aber stand der Sieg des SC und damit der beste Bundesliga-Start der Clubgeschichte. Denn sieben Punkte aus drei Spielen, das gab es noch nie. Abgehoben ist im Breisgau aber auch noch nie jemand, allen voran Streich nicht – der dies betonte: „Ich kann rechnen, und ich weiß, wie viele Punkte wir brauchen, um ein weiteres Jahr in der Bundesliga spielen zu dürfen.“

Falls der SC aber weiter so gefestigt auftritt wie in den ersten Wochen, dürfte er mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ein Garant für die Freiburger Stabilität ist dabei der Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, der nun zum ersten Mal in die Nationalelf berufen wurde. „Nach dem Debüt mit meinem Bruder Keven zusammen ist das die beste Woche meiner Karriere“, sagte Schlotterbeck, der nach dem Sieg beim VfB am Samstag nicht mehr mit zurück in den Schwarzwald reiste, denn: „Ich spiele in meiner Heimat in Stuttgart, der DFB-Lehrgang ist jetzt in Stuttgart – etwas Besseres gibt es kaum.“

Und so passte es in diese tolle Woche des gebürtigen Waiblingers, dass sein Trainer in Stuttgart noch zur ultimativen Lobhudelei ausholte: „Nico ist ganz bei sich, er hat sich als Persönlichkeit sehr entwickelt, ich bin sehr zufrieden mit ihm“, sagte Streich – und ging ins Detail: „Nico ist ein junger Mensch, der auch mal extrovertiert ist, aber das bin ich auch, und es ist ja auch gut, wenn man nicht alles in sich reinfrisst.“ Schlotterbeck sei aber, so Streich weiter, immer sehr konzentriert, denn: „Er weiß, wann es wichtig ist, den Fokus auf die Aktionen zu haben.“

