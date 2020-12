VfB Stuttgart gegen SC Freiburg Fans feiern „Weihnachtswunder“ im Netz – nur Streich sorgt für Unmut

Kurz vor der Pause wurde es nach einem Foul von Vincenzo Grifo hitzig, der Freiburger sah nach Rudelbildung wie Stuttgarts Pascal Stenzel Gelb. Die VfB-Fans kommentierten die Aufreger-Situation:

Einige Fans ärgerten sich im Kurznachrichtendienst über den Gäste-Trainer. Streich musste in seiner 25. Pokalpartie als Chefcoach den 25. Stuttgarter Pflichtspielsieg im Derby erleben. Seine Mannschaft ließ die Stärken, die ihr zum Jahresabschluss drei Ligasiege in Serie gebracht hatten, viel zu lange vermissen und scheiterte zum dritten Mal hintereinander in Runde zwei.