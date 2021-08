VfB Stuttgart gegen SC Freiburg Auf diese Elf setzt Trainer Pellegrino Matarazzo

Stuttgart - Man muss es schon fast eine Rekordkulisse nennen: Knapp 25 000 Zuschauer werden den VfB am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg unterstützen und damit so viele wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Auch wenn am Freitag noch Karten übrig waren, so wird die Mercedes-Benz-Arena zum Landesduell doch gut gefüllt sein. Was auch dem VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo gefällt, der sagt: „Das ist emotional eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderer Fußball.“