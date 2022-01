VfB Stuttgart gegen RB Leipzig Warum die Null weiter steht

Am Ende ohne Ertrag – nach dem vierten torlosen Spiel in Folge steht weiterhin die Null. So blickt der VfB Stuttgart nach dem 19. Spieltag mehr denn je dem Abgrund entgegen. Bei entsprechenden Ergebnissen am Sonntag droht sogar das Zurückfallen auf einen direkten Abstiegsplatz. Kommenden Samstag (15.30 Uhr) geht es nach Freiburg. Ein Punkt gegen Leipzig hätte deshalb gutgetan. Er wäre verdient gewesen. Denn die Statistiken kommen nicht von ungefähr. Über weite Strecken dominierte die Mannschaft von Pellegrino Tedesco die Rasenballsportler. In Peter Gulasci fanden sie aber regelmäßig ihren Meister. Der Torhüter zeigte wieder einmal, warum er zu den besten in der Bundesliga gehört und hinterher ein Sonderlob von seinem Trainer Domenico Tedesco erhielt. „Peter Gulasci hat heute überragend gehalten. Er hat für uns das Spiel mitentschieden.“