VfB Stuttgart gegen RB Leipzig Warum der Rasen in der Arena gerade keine Hilfe ist

Der VfB Stuttgart denkt an einen Hybridrasen

Mittel- bis langfristig geht die Tendenz aber offenbar eher in die Richtung, eine andere, robustere Lösung zu schaffen. „Fakt ist auch – fast alle Spielflächen in der Bundesliga sind Hybridrasen. Das ist ein Thema, mit dem man sich hier im Club beschäftigen muss. Was wir auch tun“, so Mislintat. Als Hybridrasen gelten Naturrasenbeläge, die durch Kunstfasern verstärkt werden. So sollen die Spieleigenschaften von Naturrasen und die Robustheit von Kunstrasen vereint werden. Eine solche Lösung wird dann aber einen mittleren sechsstelligen Betrag kosten. Der jetzt geplante Naturrasen-Austausch bewegt sich in einem Kostenrahmen zwischen 150 000 und 200 000 Euro.