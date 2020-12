VfB Stuttgart gegen RB Leipzig VfB startet in die Trainingswoche – ohne Daniel Didavi

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist nach seiner Mini-Weihnachtspause am Montag in die Vorbereitung aufs kommende Heimspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 20.30 Uhr/Liveticker) gestartet. Nachdem einige Spieler des Fußball-Bundesligisten über die Feiertage Teile ihrer Familie gesehen hatten, zogen sie sich im Sinne einer Kontaktreduzierung nicht gemeinsam in der Kabine um, sondern trafen schon in Trainingskleidung auf dem Clubgelände ein. Zudem wurden bei den Profis im Laufe des Tages Corona-Tests durchgeführt.