VfB Stuttgart gegen RB Leipzig So lief das Startelfdebüt des Alexis Tibidi

Stuttgart - Er stand beim 0:2 gegen RB Leipzig überraschend und erstmals in der Startelf: Der junge Franzose Alexis Tibidi. Und nach allem, was man von ihm in den 75 Minuten seines Wirkens gesehen hat, muss man feststellen: Der 18-Jährige vom VfB Stuttgart hat seine Sache gut gemacht. So sah es auch Trainer Pellegrino Matarazzo, der mit der Leistung des Youngsters zufrieden war.