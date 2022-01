VfB Stuttgart gegen RB Leipzig „Kurz und knackig: gute Leistung, leider keine Tore“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

VfB-Profi Sasa Kalajdzic: „Im Vergleich zu unserem Spiel in der Vorwoche gegen Fürth haben wir uns gesteigert, stehen aber dennoch mit leeren Händen da. Das ist ärgerlich. Wir hatten das Gefühl, gut in der Partie zu sein, und dann bekommen wir aus dem Nichts durch den Elfmeter das 0:1. Das zweite Gegentor ist dann ein Konter. Da hat Leipzig seine Qualität gezeigt. Wir hätten dagegen unsere Chancen besser verwerten müssen – so hätte ich meinen Kopfball noch einen Tick besser platzieren können, auch wenn der Torhüter stark hält.“

VfB-Profi Waldemar Anton: „Wir haben unsere Chancen gehabt, machen aber das Tor nicht. So verliert man eine solche Partie gegen Leipzig. Defensiv haben wir über weite Teile gut gespielt, waren nur in ein, zwei Situationen nicht konzentriert genug. Wir müssen die anstehenden Spiele genauso angehen wie das heutige und über 90 Minuten fokussiert agieren.“

