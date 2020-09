VfB Stuttgart gegen Racing Straßburg Wie Pellegrino Matarazzo die Generalprobe bewertet

VfB-Offensivakteur Daniel Didavi:

„Vor allem in der ersten Halbzeit war es nicht einfach. Gerade in den ersten 30 Minuten hat es der Gegner gut gemacht und uns teilweise gut unter Druck gesetzt. Da waren wir nicht im Spiel, hatten kaum Zugriff und sind fast nur hinterhergelaufen. Wir haben uns reingekämpft, das System etwas umgestellt und dann waren wir voll drin. Die zweite Halbzeit war viel besser, auch was die Raumaufteilung betrifft. Daher war es ein perfekter Test, weil wir alles durchgemacht haben, was man in so einem Spiel durchmachen kann: Dass es erst einmal nicht läuft, wir uns wieder reingekämpft und dann guten Fußball gespielt haben. Insgesamt waren die Testspiele richtig gut und auch, was ich im Training sehe, stimmt mich positiv.“