VfB Stuttgart gegen Karlsruher SC Dem VfB droht der Totalschaden

Die Karlsruher kämpften leidenschaftlich

Zwar zeigte der VfB nach dem frühen Rückstand so etwas wie eine Reaktion und kam durch einen von Nicolas Gonzalez verwandelten Foulelfmeter (35.) noch vor der Pause zum Ausgleich. Ansonsten aber bot sich das gewohnte Bild: Die Stuttgarter schafften es trotz spielerischer Überlegenheit nicht, den tief stehenden und leidenschaftlich kämpfenden Gegner ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Flanken ins Niemandsland, Verzweiflungsschüsse aus der Distanz, Sololäufe ohne Ziel – so sahen die Offensivbemühungen der Gäste aus. Ein erkennbarer Plan? Zündende Ideen? Torchancen? Automatismen? Fehlanzeige.

Der Zufall regierte – bezeichnenderweise auch beim spielentscheidenden Tor durch Lukas Fröde (72.): Im Anschluss an eine Ecke und ein wildes Gestochere im VfB-Strafraum bugsierte der aufgerückte KSC-Verteidiger den Ball irgendwie über die Linie. „Das hat uns komplett aus dem Spiel gerissen“, sagte Matarazzo.

Der Stuttgartern fehlte es am Glauben

An Zeit, noch einmal zurückzuschlagen fehlte es nicht – wohl aber am Glauben. Matarazzo wechselte vier neue Spieler ein, darunter Mario Gomez und den 17-jährigen Lilian Egloff. Doch kam der KSC dem dritten Tor viel näher als der VfB dem Ausgleich. Noch lange dürften sie in Karlsruhe darüber reden, wie sie den ungeliebten Nachbarn aus der Landeshauptstadt in der Schlussphase vorgeführt, Fouls und Eckbälle herausgeholt und die Uhr heruntergespielt haben. „Da haben wir uns blöd und ungeschickt angestellt“, sagte Philipp Klement, „wir haben es nicht mehr geschafft, Druck aufzubauen.“

Lesen Sie weiter: Analyse – Die Aussetzer haben System

Was jetzt noch Hoffnung macht? „Der Aufstieg ist noch nicht verspielt“, sagte Klement. Am Mittwoch (18.30 Uhr) geht es (ohne den gesperrten Wataru Endo) gegen den SV Sandhausen weiter, danach folgen die Partien beim 1. FC Nürnberg und gegen Darmstadt 98. Drei Spiele bleiben dem VfB also noch, um den HSV von Rang zwei zu verdrängen. Drei Spiele aber auch, nach denen sich die Stuttgarter auf Platz vier wiederfinden könnten.