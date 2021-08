VfB Stuttgart gegen Greuther Fürth „Unfair!“ Als Tim Walter die Fürther attackierte

Tim Walter ist beim VfB nun längst Geschichte, bei den Fürthern dagegen ist der Trainer derselbe wie damals in der zweiten Liga. Man darf also gespannt sein, mit welcher Gangart das Team von Stefan Leitl nun in Stuttgart zu Werke geht – wenn sich beide Teams am ersten Spieltag der neuen Saison an diesem Samstag (15.30 Uhr) in Liga eins wiedersehen.