VfB Stuttgart gegen FSV Mainz 05 Für den Stadionbesuch drohen neue Regeln

Das Land will dann die Besucherzahl bei größeren Veranstaltungen begrenzen. Künftig soll wieder eine Obergrenze von 25 000 gelten. Zudem soll die Kapazität beschränkt werden, das heißt zum Beispiel, dass ein Stadion nur zur Hälfte gefüllt sein darf. Für den VfB Stuttgart, der bereits am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 spielt, hätte dies direkte Auswirkungen. Das Sozialministerium des Landes informiert den Club kurzfristig darüber, was zu erwarten ist.