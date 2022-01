VfB Stuttgart gegen FK Rostow Alexis Tibidi und Philipp Förster treffen spät zum Testspielsieg

Nach zuletzt fünf sieg- und torlosen Bundesligaspielen gewann die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag durch zwei späte Treffer von Stürmer Alexis Tibidi (87. Minute) und Mittelfeldspieler Philipp Förster per Foulelfmeter (90.) mit 2:1 (0:1) gegen den russischen Erstligisten. Danil Glebow hatte Rostow zunächst in Führung gebracht (18.).