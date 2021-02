VfB Stuttgart gegen FC Schalke 04 Als Krassimir Balakov eine ganze Region erlöste

Es sollte ein Moment werden, der sich bis heute tief in die Erinnerung der Fans beider Vereine eingebrannt hat. Mit seinem strammen Distanzschuss stürzte der bulgarische Superstar die Anhänger der Knappen aus dem Ruhrgebiet in tiefe Traurigkeit – und die des VfB Stuttgart in pure Ekstase. Das späte 1:0 bedeutete für die Schwaben den sicheren Klassenerhalt. Hartgesottene Fans weinten vor Glück, wildfremde Menschen lagen sich plötzlich in den Armen.