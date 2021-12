VfB Stuttgart gegen FC Bayern München Vier Tore, ein Platzverweis und ein gehaltener Elfmeter

So wie in der Spielzeit 1993/94. Es war die große Zeit des FC Hollywood, an der Säbener Straße war fast wöchentlich Theateraufführung. In Stuttgart ging es ebenfalls unruhig zu. Nach Meisterschaft 1992 und Leeds-Trauma ging es sukzessive abwärts. Patz sieben am Ende der Saison 1993/94 galt schon als Misserfolg.