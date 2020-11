VfB Stuttgart gegen FC Bayern München Riesige Unterschiede – VfB und FCB im Vergleich

Ein ähnlich verzerrtes Bild ergibt sich beim Vergleich der einzelnen Spieler beider Mannschaften. Während sich viele Bayern-Profis im Hinblick auf ihren Marktwert an der Spitze der Liga tummeln, kämpft sich bei den Stuttgartern mit Müh und Not ein Fußballer in die Top 100 der wertvollsten Bundesligaspieler. In unserer Bildergalerie stellen wir Ihnen die fünf Spieler mit dem höchsten Marktwert beider Mannschaften im direkten Vergleich vor.