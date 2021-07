VfB Stuttgart gegen FC Barcelona Stuttgarter Sternstunden in der Champions League

Stuttgart - Für die Fans des VfB Stuttgart ist es ein echter Höhepunkt, nicht nur, weil sie endlich mal wieder ins Stadion dürfen: Das Freundschaftsspiel gegen den FC Barcelona an diesem Samstag (18 Uhr/Servus TV). Da werden Erinnerungen wach an goldene Zeiten in der Champions League und so manche Sternstunde. Etwa an das 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Saison 2009/2010.