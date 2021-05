Mögliche Aufstellung des VfB Stuttgart Wie Pellegrino Matarazzo die Ausfälle kompensieren will

Stuttgart - Langweilig wird es für Trainer Pellegrino Matarazzo zum Saisonausklang nicht werden, zumindest was die Auswahl seiner ersten Elf angeht. Auch vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg (20.30 Uhr) plagen den Coach des VfB Stuttgart wieder einmal Personalsorgen. Aktuell hat es Torhüter Gregor Kobel erwischt. Der Schweizer konnte wegen Rückenproblemen zwei Tage lang nicht trainieren und hat sich am Donnerstag extra zur Behandlung in seine Heimat begeben. Immerhin scheint es kein Bandscheibenvorfall zu sein. Eine kleine Resthoffnung hat Matarazzo noch, dass es für das Spiel am Freitagabend reicht. Andernfalls stünde Ersatzkeeper Fabian Bredlow bereit, der bisher nur im Pokal zum Einsatz gekommen war.